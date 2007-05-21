Коаліція проігнорувала президента ПАРЄ і Ханну Северінсен?
11:33, 21 травня 2007Політика
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Опозицію на засідання Мороз не запросив
На відкриття засідання комітету ПАРЄ з політичних питань не були запрошені лідери опозиційних фракцій.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.
У повідомленні зазначається, що “на запитання співдоповідача Моніторингового комітету ПАРЄ Ханни СЕВЕРІНСЕН, чому лідерів опозиційних фракцій не запросили на засідання, спікер Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ відповів, що не підписав відповідне запрошення через те, що депутати від опозиції склали свої повноваження”.
Натомість керівники фракцій, що входять до коаліції, проігнорували засідання комітету.
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