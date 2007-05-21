Коаліція проігнорувала президента ПАРЄ і Ханну Северінсен?

На відкриття засідання комітету ПАРЄ з політичних питань не були запрошені лідери опозиційних фракцій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

У повідомленні зазначається, що “на запитання співдоповідача Моніторингового комітету ПАРЄ Ханни СЕВЕРІНСЕН, чому лідерів опозиційних фракцій не запросили на засідання, спікер Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ відповів, що не підписав відповідне запрошення через те, що депутати від опозиції склали свої повноваження”.

Натомість керівники фракцій, що входять до коаліції, проігнорували засідання комітету.