Партія регіонів вивела під палюче сонце 15 тисяч чоловік

На Майдані Незалежності в Києві проходить мітинг на підтримку коаліції.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, “під прапорами Партії регіонів, а також Комуністичної і Соціалістичної партій, за попередніми оцінками, зібралося близько 15 тисяч чоловік”.

У повідомленні сказано, що мітинг проходитиме протягом дня. Планується, що на ньому виступлять народні депутати, які входять в Коаліцію національної єдності, а також - представники регіонів, “які приїхали до Києва підтримати Верховну Раду в її прагненні не допустити розколу країни і провести чесні парламентські вибори”.

Також прес-служба повідомляє, що одночасно з мітингом в центрі міста проходять пікети біля Генеральної прокуратури (500 чоловік) і Служби безпеки України (700 чоловік), учасники яких заявляють про неприпустимість втягування силових структур в політичне протистояння.