КС сьогодні закриє справу про перший указ Ющенка

Сьогодні Конституцій Суд України має намір закрити провадження у справі щодо конституційності першого указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив виконуючий обов’язки голови КС Валерій ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, після закриття провадження КС розпочне письмовий розгляд подання щодо конституційності другого указу Президента про розпуск парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення позачергових парламентських виборів 27 травня.

53 народних депутата звернулися до КС з поданням щодо відповідності Конституції указу Президента від 2 квітня.

26 квітня Президент підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

14 травня КС відкрив конституційне провадження у справі за поданням 160 народних депутатів щодо конституційності указу Президента від 26 квітня.