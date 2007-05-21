Робоча група чекає біля моря погоди?

У засіданні робочої групи з врегулювання політичної кризи оголошена перерва до завершення зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Водночас, він не уточнив, на коли запланована зустріч президента і прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні запланована зустріч президента и прем’єра.