Робоча група чекає біля моря погоди?
12:01, 21 травня 2007Політика
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Оголосили перерву
У засіданні робочої групи з врегулювання політичної кризи оголошена перерва до завершення зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.
Водночас, він не уточнив, на коли запланована зустріч президента і прем’єра.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні запланована зустріч президента и прем’єра.
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