Робоча група чекає біля моря погоди?

12:01, 21 травня 2007
Політика
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Оголосили перерву

Петро Симоненко намагається пройти до пам’ятника Т.Шевченку для покладання квітів з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета. Київ, 9 березня У засіданні робочої групи з врегулювання політичної кризи оголошена перерва до завершення зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Водночас, він не уточнив, на коли запланована зустріч президента і прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні запланована зустріч президента и прем’єра.

 

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