Ющенко і Янукович зустрінуться о 14.00 (оновлено)

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА запланована на 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав лідер БЮТ Олександр ТУРИЧИНОВ.

Він підкреслив, що на цій зустрічі має бути прийнято остаточне рішення щодо дати виборів, і завтра вже має відбутися пленарне засідання, на якому будуть внесені зміни до законодавства, необхідні для проведення дострокових виборів.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що роботу робочої групи фактично завершено. За його словами, вона завершила працювати ще минулого тижня, адже ще тоді були узгоджені всі питання, необхідні для прийняття змін до законів щодо проведення дострокових парламентських виборів.

«В протокол розбіжностей були винесені питання за ініціативи комуністів і соціалістів виключно ті, які мають на меті взагалі зірвати виборчий процес. Зрозуміло, що вони не можуть обговорюватись, – це зміни до Конституції, підвищення явки виборців більше 50%. Ці пропозиції не мають жодного відношення до виборчого процесу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що на даний момент залишилось з’ясувати лише одне питання - дату проведення виборів. О.ТУРЧИНОВ розповів, що сьогодні це питання будуть обговорювати Президент і прем’єр. На його думку, якщо сьогодні це питання не буде вирішено, то треба ставити крапку в переговорах і забезпечувати указ Президента про дострокові парламентські вибори.

«Є тільки два сценарії, і тільки один сценарій сьогодні буде з’ясований остаточно. З іншого боку, я можу прогнозувати, політичні опоненти мають на меті затягнути час для того, щоб запустити інший сценарій, який ними відпрацьовується, і він направлений на дестабілізацію ситуації в Україні», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що всі є свідками подій навколо Конституційного Суду, а також того, що до Києва знову звозять «політичних туристів» та інші серйозні нюанси, які викликають багато питань.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ не виключив, що сьогодні на зустрічі Президента і прем`єр-міністра будуть присутні лідери деяких політичних сил. Він відмовився уточнювати прізвища, пославшись на те, що формат зустрічі має вирішувати Президент.

Прес-служба Президента України уточнює, що зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ розпочнеться о 14.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Президента України.

Раніше прес-служба повідомляла, що зустріч В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА розпочнеться о 13.00.