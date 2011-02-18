НСЖУ заявляє про тиск влади на ЗМІ та журналістів

Національна спілка журналістів заявляє про тиск влади на засоби масової інформації та журналістів.

Про це йдеться у заяві пленуму НСЖУ, ухваленій 16 лютого 2011 року.

Пленум правління НСЖУ зазначає, що часто декларації влади про свободу слова, невтручання у діяльність ЗМІ, вільний доступ до інформації не відповідають реаліям.

У заяві, зокрема зазначається, що останнім часом зросла кількість звернень до НСЖУ від редакцій електронних і друкованих ЗМІ щодо порушень з боку владних структур і окремих посадовців. Регіональні державні ЗМІ скаржаться на невмотивовані, а то й незаконні звільнення керівників і призначення на їхні місця людей з меншим досвідом і менш професійно підготовлених.

У заяві наводиться приклад, що одним із перших кроків після призначення Едуарда МАТВІЙЧУКА у 2010 році головою Одеської обласної державної адміністрації було його рішення вивести ОДА зі складу засновників єдиної обласної україномовної газети «Чорноморські новини», тим самим позбавити її бюджетної підтримки. «Цей незрозумілий вчинок державного чиновника намагалися пояснити необхідністю заощаджувати державні кошти. На "Чорноморські новини" не знайшлося й копійки, але на інші видання виділили на 1 мільйон 290,4 тисячі гривень більше, ніж до цього!», - зазначають автори заяви.

Як приклад невідповідності задекларованих заяв влади та її дій, НСЖУ згадує ситуацію з виселенням редакцій всеукраїнських видань: журналу «Трибуна» та щорічника «Наука і культура».

У заяві наводяться й інші приклади втручання керівників обласних рад у діяльність ЗМІ, зокрема, в Хмельницькій, Черкаській, Запорізькій областях.

Серед звільнених з порушенням трудового законодавства, НСЖУ називає секретаря Національної спілки журналістів України Віктора НАБРУСКА, який понад 10 років очолював НРКУ.

«Втручання у редакційну політику, прояви цензури, а тим більше звільнення журналістів з роботи - це грубі порушення свободи слова, відповідних конституційних норм і законів України. Вважаємо, що розв`язання кадрових питань у редакційних колективах має бути справою самих колективів, і що керівників засобів масової інформації слід обирати шляхом відкритого чи таємного голосування працівників цих ЗМІ», - йдеться у заяві.

НСЖУ заявляє, що постійно і уважно відстежуватиме й оприлюднюватимете всі факти, пов`язані з порушенням прав і свобод в інформаційній сфері України.