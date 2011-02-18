Вболівальник "Шахтаря" помер на центральній вулиці Рима

У Римі перед матчем з місцевою “Ромою” помер вболівальник донецького “Шахтаря”, 46-річний громадянин України.

Про це УНІАН повідомив Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його інформацією, мешканець Донецька, який прибув уболівати за свою команду, відчув раптове нездужання і помер від інфаркту міокарда на центральній вулиці Риму – віа Венето, навпроти посольства США.

Лікарі “швидкої допомоги”, які прибули за лічені хвилини, вже нічим не могли допомогти уболівальнику і лише констатували миттєву смерть.

Свідками трагедії були інші вболівальники з України, вони дали свідчення поліції.

В консульському відділі Посольства України в Італії підтвердили факт смерті громадянина України, зазначивши, що смерть настала унаслідок гострого інфаркту міокарда.

Зараз українські дипломати вирішують усі бюрократичні процедури з компетентними органами Італії і готують документи на відправку тіла на Батьківщину.