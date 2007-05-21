Ющенко запевняє: є всі можливості, щоб поставити крапку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує протягом цього тижня врегулювати політичну кризу в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

За його словами, про це глава держави зазначив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕНОМ.

Президент запевнив європейського гостя, що є всі можливості, щоб на високому політичному рівні поставити крапку, для компромісу, який на технічному рівні практично опрацьований, але залишились провести останні політичні консультації, сказав О.ЧАЛИЙ. Він додав, що це дасть можливість розблокувати роботу Верховної Ради і ухвалити відповідні закони для проведення дострокових парламентських виборів.

За словами О.ЧАЛОГО, Президент також оприлюднив свою позицію щодо ухвалення рішення Конституційного Суду відносно указів про розпуск парламенту.

«Ключова теза Президента: конфлікт, який сьогодні є в Україні, його причина – це парламентська криза і, в першу чергу, повинно бути знайдено політичне рішення; чисто юридичне рішення не буде сприяти вирішенню ситуації, а навпаки, може загострити конфліктну ситуацію», - підкреслив О.ЧАЛИЙ.

Він також повідомив, що під час зустрічі Р. ван дер ЛІНДЕН обговорив з В.ЮЩЕНКОМ, яким чином Рада Європи і ПАРЄ можуть допомогти Україні знайти політичний компроміс, яким чином імплементується остання резолюція ПАРЄ, порушувалися питання майбутнього конституційної реформи та питання пошуку компромісного рішення для вирішення політичної ситуації в Україні.

За словами О.ЧАЛОГО, під час зустрічі ключовим розумінням було те, що слід якнайшвидше знайти вихід з політичної кризи, адже затягування пошуку компромісу шкодить іміджу України за кордоном.