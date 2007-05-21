Ющенко встановив День пам`яті жертв політичних репресій

14:24, 21 травня 2007
Політика
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Президент підписав Указ

Віктор Ющенко виступає на церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму на території Національного заповідника «Биківнянські могили» під Києвом. 20 травня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом установив щороку у третю неділю травня відзначати в Україні День пам`яті жертв політичних репресій.

Текст указу “Про заходи у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років” оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Кабінету міністрів України Президент доручив розробити разом із Службою безпеки України, Національною академією наук України та затвердити у місячний строк план заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації повинні забезпечити проведення 3-4 листопада 2007 року у 70-ті роковини масових розстрілів українців у сталінських таборах жалобних мітингів, покладання траурних вінків до пам`ятників та пам`ятних знаків, місць поховань жертв політичних репресій; вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення пам`ятних знаків, меморіальних дощок у місцях, пов`язаних з масовими розстрілами і похованнями жертв політичних репресій.

Міністерству закордонних справ України глава держави доручив забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-938 років, а також запрошення представників дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні, до участі в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні; провести роботу з поширення у світі інформації про політичні репресії в Україні, їх наслідки для Українського народу.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору, організацію тематичних радіо- і телепередач.

Також Президент вніс до Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310 «Про встановлення Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій» (в редакції Указу від 15 липня 2004 року № 797) зміни, виключивши у назві та тексті слова «та політичних репресій».

 

 

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