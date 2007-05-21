Ющенко встановив День пам`яті жертв політичних репресій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом установив щороку у третю неділю травня відзначати в Україні День пам`яті жертв політичних репресій.

Текст указу “Про заходи у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років” оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Кабінету міністрів України Президент доручив розробити разом із Службою безпеки України, Національною академією наук України та затвердити у місячний строк план заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації повинні забезпечити проведення 3-4 листопада 2007 року у 70-ті роковини масових розстрілів українців у сталінських таборах жалобних мітингів, покладання траурних вінків до пам`ятників та пам`ятних знаків, місць поховань жертв політичних репресій; вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення пам`ятних знаків, меморіальних дощок у місцях, пов`язаних з масовими розстрілами і похованнями жертв політичних репресій.

Міністерству закордонних справ України глава держави доручив забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-938 років, а також запрошення представників дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні, до участі в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні; провести роботу з поширення у світі інформації про політичні репресії в Україні, їх наслідки для Українського народу.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору, організацію тематичних радіо- і телепередач.

Також Президент вніс до Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310 «Про встановлення Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій» (в редакції Указу від 15 липня 2004 року № 797) зміни, виключивши у назві та тексті слова «та політичних репресій».