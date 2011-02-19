У Тігіпка є ідея: нехай пенсіонери "купують" банки

Кошти другого рівня пенсійної системи можна спрямувати на "народну приватизацію".

Таку пропозицію висловив віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, виступаючи вчора, 18 лютого, в ефірі Шустер-Live, повідомляється на офіційному сайті уряду.

Стосовно стратегічних і стабільних підприємств, вважає С.ТІГІПКО, можна розглядати питання про вкладення в них коштів накопичувального рівня пенсійної системи. "Є стратегічні підприємства, які досить ефективні, стабільні, приносять нормальний прибуток. Ось із ними можна проводити те, що в Росії називається "народна приватизація", - вважає він.

Урядовець пояснив, що, до прикладу, 25% акцій таких підприємств, як "Укрексімбанк" або "Ощадбанк", можна запропонувати учасникам другого рівня системи пенсійного забезпечення. "Це збільшить капіталізацію банків, а пенсіонери будуть володіти дуже хорошим активом, який в перспективі буде тільки дорожчати", - зазначив С.ТІГІПКО.