Партія регіонів заявляє: шоу не відбудеться

Партія регіонів спростовує заяву політичної партії “Народний Союз Наша Україна” про підготовку силового захоплення Печерського районного суду Києва.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

У документі нагадується, що сьогодні керівник аналітичного департаменту НСНУ Анатолій ЛУЦЕНКО заявив про підготовку найближчим часом, найімовірніше 22 травня, силового захоплення Печерського райсуду.

Прес-служба Партії регіонів заявляє, що «обіцяного «шоу» журналісти не побачать, тому що «плани захоплення» хоч Печерського, хоч інших будь-яких судів існують лише в запаленій уяві опонентів, які «грають у війнушку» із власною тінню».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник аналітичного департаменту НСНУ Анатолій ЛУЦЕНКО заявив, що на найближчі дні, найімовірніше - на вівторок, 22 травня, заплановано силове захоплення Печерського райсуду столиці.

«Приводом для цього стане рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області про визнання незаконними відповідних указів Президента, тобто про поновлення КОЛЕСНИЧЕНКА на посаді голови Печерського районного суду Києва, - зазначив А.ЛУЦЕНКО. - За наявною у нас інформацією, таке рішення 22 травня готові винести три підконтрольні КОЛЕСНИЧЕНКУ судді Уманського суду (його кум та ще двоє залежних від КОЛЕСНИЧЕНКА суддів, одному з яких він у свій час як голова Уманського міськрайсуду допоміг стати суддею). Швидше за все, це будуть ті самі судді, які у квітні цього року вже зупиняли дію указів Президента щодо звільнення КОЛЕСНИЧЕНКА з посади голови Печерського райсуду”.

5 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свій Указ від 15 червня 2005 року № 950, яким переводив суддю В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу до Печерського районного суду м. Київ.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО того ж дня заявив, що оскаржуватиме це рішення у суді.

Крім того, 5 квітня Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.

Того ж дня в.о. голови Печерського суду Інна ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

19 квітня С.КІВАЛОВ заявив, що Уманський міськрайонний суд Черкаської області прийняв рішення про відновлення В.КОЛЕСНИЧЕНКА на посаді голови Печерського райсуду Києва.