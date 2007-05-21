КС закрив справу про перший указ Президента

Сьогодні Конституційний Суд припинив провадження за поданням 53 народних депутатів щодо конституційності указу Президента від 2 квітня про дострокове припинення повноважень Верховної ради V cкликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконувач обов’язків голови КС Валерій ПШЕНИЧНИЙ.

Водночас він не сказав, скількома голосами суддів КС було прийнято це рішення, зазначивши - «рішення прийнято».

При цьому В.ПШЕНИЧНИЙ наголосив, що це рішення має бути оформлено та офіційно оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення позачергових парламентських виборів 27 травня.

Разом з тим 53 народних депутата звернулися до КС з поданням щодо відповідності Конституції указу Президента від 2 квітня.

26 квітня Президент підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

14 травня КС відкрив конституційне провадження у справі за поданням 160 народних депутатів щодо конституційності указу Президента від 26 квітня.

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