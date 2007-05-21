Мартинюк назвав дату виборів, яка комуністам підходить

Для Комуністичної партії України найприйнятнішою датою проведення парламентських виборів є останній тиждень травня 2011 року, як записано у Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК на прес-конференції, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

«Яка дата комуністам підходить? Та, що визначена в Конституції», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, чергові вибори до Верховної Ради відбуваються в останню неділю місяця через 5 років після набуття повноважень ВР попереднього скликання. Оскільки ВР п’ятого скликання набула повноважень у травні 2006 року, то наступні парламентські вибори мають відбутися в останній тиждень травня 2011 року.

За словами А.МАРТИНЮКА, якщо ж ідеться про дату дострокових парламентських виборів, то вони мають відбуватися відповідно до Конституції України і до тих умов, за якими Президент України має право на розпуск парламенту.

Він наголосив, що в такій ситуації дострокові вибори можливо провести лише тоді, «коли будуть створені конституційні передумови» для розпуску парламенту та призначення дострокових виборів.