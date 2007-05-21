Партія регіонів готує зміни на четвер
Богатирьова запрошує до дискусії
Фракція Партії регіонів розробляє власні пропозиції до законопроекту про внесення змін до Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.
За її словами, Конституція України потребує серйозних змін для того, щоб в майбутньому не виникало правових колізій, і ці зміни мають бути такими, щоб їх підтримали щонайменше 300 народних депутатів.
У зв’язку з цим, зауважила вона, до дискусії щодо внесення змін до Конституції мають долучитися усі політичні сили.
«Наша фракція готує свої пропозиції до Конституції з тим, щоб обговорити їх у парламенті уже в четвер», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.
При цьому лідер фракції Партії регіонів не виключила, що навіть якщо ВР ухвалить у першому читанні ці зміни до Конституції, то Конституційний Суд затягуватиме з надання висновку відносно відповідного законопроекту. «Це може бути відбутися з урахуванням того, що КС знаходиться під тиском. Це також можливо, оскільки КС може бути недієздатним», - сказала вона.
За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, недієздатність КС має турбувати усіх, оскільки «ми однаково зацікавлені, щоб право працювало».
Як повідомляв УНІАН, У четвер, 24 травня, Верховна Рада України планує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції.
Як розповів голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, у цьому законопроекті передбачаються зміни, які стосуються функціонування місцевих органів влади, а також зміни, які мають зняти непорозуміння і суперечності, що проявилися за рік дії внесених у грудні 2004 року змін до Конституції.