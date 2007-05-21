Партія регіонів готує зміни на четвер

Фракція Партії регіонів розробляє власні пропозиції до законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, Конституція України потребує серйозних змін для того, щоб в майбутньому не виникало правових колізій, і ці зміни мають бути такими, щоб їх підтримали щонайменше 300 народних депутатів.

У зв’язку з цим, зауважила вона, до дискусії щодо внесення змін до Конституції мають долучитися усі політичні сили.

«Наша фракція готує свої пропозиції до Конституції з тим, щоб обговорити їх у парламенті уже в четвер», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому лідер фракції Партії регіонів не виключила, що навіть якщо ВР ухвалить у першому читанні ці зміни до Конституції, то Конституційний Суд затягуватиме з надання висновку відносно відповідного законопроекту. «Це може бути відбутися з урахуванням того, що КС знаходиться під тиском. Це також можливо, оскільки КС може бути недієздатним», - сказала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, недієздатність КС має турбувати усіх, оскільки «ми однаково зацікавлені, щоб право працювало».

Як повідомляв УНІАН, У четвер, 24 травня, Верховна Рада України планує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції.

Як розповів голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, у цьому законопроекті передбачаються зміни, які стосуються функціонування місцевих органів влади, а також зміни, які мають зняти непорозуміння і суперечності, що проявилися за рік дії внесених у грудні 2004 року змін до Конституції.