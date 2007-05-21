У судді КС СБУ нарахувала більше 30 об`єктів нерухомості

Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що очолюване ним відомство вже встановило понад 30 об’єктів нерухомості, котрі були передані одному із суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому він зауважив, що ці матеріали вже передані для подальшою перевірки до Генпрокуратури.

«Станом на закінчення перевірки і передачі до генпрокуратури кількість об’єктів нерухомості перевищила 30», - сказав він.