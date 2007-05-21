У судді КС СБУ нарахувала більше 30 об`єктів нерухомості
16:44, 21 травня 2007Політика
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Матеріали передали в ГПУ
Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що очолюване ним відомство вже встановило понад 30 об’єктів нерухомості, котрі були передані одному із суддів Конституційного Суду.
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
При цьому він зауважив, що ці матеріали вже передані для подальшою перевірки до Генпрокуратури.
«Станом на закінчення перевірки і передачі до генпрокуратури кількість об’єктів нерухомості перевищила 30», - сказав він.
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