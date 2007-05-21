Богатирьова дала пораду Тимошенко

Керівник фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має зробити офіційну заяву, якщо володіє інформацією про підготовку замаху на неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про те, що лідер БЮТ переховується вже декілька днів, побоюючись скоєння замаху.

«Юлія ТИМОШЕНКО, якщо вона відповідальний політик, має зробити з цього приводу заяву», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому вона наголосила, що не володіє жодною інформацією відносно того, що на Ю.ТИМОШЕНКО здійснюється якийсь тиск або існує загроза замаху.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня керівник Головного управління Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерій ГЕЛЕТЕЙ повідомив, що Секретаріат Президента має у своєму розпорядженні матеріали, в яких розписані схеми дестабілізації в суспільстві і схеми замахів на відомих українських політиків, зокрема і лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.