Янукович і Кравчук обмінялися глибокими реверансами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що роботу з підготовки проекту нової редакції Основного Закону має очолити перший глава держави Леонід КРАВЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, що проходить сьогодні у Києві.

Відкриваючи засідання, В.ЯНУКОВИЧ подякував присутньому на заході Л.КРАВЧУКУ за надані пропозиції й запропоновану ініціативу щодо створення в Україні Конституційної Асамблеї, в рамках діяльності якої будуть відпрацьовуватися подальші кроки з проведення конституційної реформи, зокрема підготовки нової редакції Основного Закону.

«Він (Л.КРАВЧУК – УНІАН) мені доволі «підступно» розповів, як це можна організувати. Тому я прийняв рішення підтримати цю ініціативу. Відверто скажу: по-перше, мені це приємно. І, по-друге, я хотів би, Леоніде Макаровичу, дійсно сказати, що той досвід, який у вас є, зокрема набутий на посаді Президента України, і ваша активна політична позиція - всі ці роки - вони, безумовно, надають всі підстави Вам очолити цю роботу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Леонід КРАВЧУК вважає, що чинний глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ є першим українським лідером, який наважився проводити реформи.

«І я не говорив ніколи у присутності Вас, Вікторе Федоровичу, що ви перший Президент, який наважився проводити реформи. Тут ми маємо бути щирими: ніхто поки що за цю справу не брався серйозно. Всі говорили багато, і всі знали, що найголовніше – другий термін», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він також підкреслив, в контексті цього конституційна реформа сприятиме реалізації усіх інших започаткованих в державі реформ.