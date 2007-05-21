Зустріч Ющенка і Януковича триває четверту годину
17:36, 21 травня 2007Політика
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Журналісти чекають
Четверту годину у Секретаріаті Президента триває зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН, журналісти під Секретаріатом Президента очікують закінчення зустрічі й підходу когось з учасників зустрічі до преси.
Натомість як прес-служба Президента, так і прес-служба прем’єр-міністра заявляють, що досі не мають жодної інформації про хід чи результати зустрічі.
При цьому народний депутат п’ятого скликання від блоку «Наша Україна», член робочої групи з підготовки виборів Микола ОНІЩУК в інтерв’ю журналістам заявив, що бачив, як кортеж прем’єр-міністра деякий час тому від’їхав від будівлі Секретаріату Президента.
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