Зустріч Ющенка і Януковича триває четверту годину

Четверту годину у Секретаріаті Президента триває зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти під Секретаріатом Президента очікують закінчення зустрічі й підходу когось з учасників зустрічі до преси.

Натомість як прес-служба Президента, так і прес-служба прем’єр-міністра заявляють, що досі не мають жодної інформації про хід чи результати зустрічі.

При цьому народний депутат п’ятого скликання від блоку «Наша Україна», член робочої групи з підготовки виборів Микола ОНІЩУК в інтерв’ю журналістам заявив, що бачив, як кортеж прем’єр-міністра деякий час тому від’їхав від будівлі Секретаріату Президента.