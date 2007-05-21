КС взявся за другий указ Ющенка

Конституційний Суд України розпочав слухання у справі за конституційним поданням 160 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня 2007 року №355.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного Суду.

Водночас, як заначається в повідомленні прес-служби, суд прийняв Ухвалу про припинення провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення позачергових парламентських виборів 27 травня.

Разом з тим 53 народних депутата звернулися до КС з поданням щодо відповідності Конституції указу Президента від 2 квітня.

26 квітня Президент підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

14 травня КС відкрив конституційне провадження у справі за поданням 160 народних депутатів щодо конституційності указу Президента від 26 квітня.