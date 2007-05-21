Опозиція вже готова до перенесення виборів на осінь

Опозиційні фракції готові до перенесення дати дострокових виборів на початок вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив народний депутат п`ятого скликання, заступник лідера фракції БЮТ Григорій НЕМИРЯ в інтерв`ю журналістам після зустрічі представників парламентських фракцій з президентом ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕНОМ.

За словами Г.НЕМИРІ, це дасть змогу зробити вибори демократичнішими і забезпечити участь в них усіх політичних сил.

Крім того, зауважив він, цього часу буде достатньо для внесення необхідних змін до законодавства. «Саме тому ми готові відкласти ці вибори аж до початку осені – початку вересня», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Водночас, на його думку, коаліція прагне затягнути кризу аж до 2008 року. За словами Г.НЕМИРІ, це підтверджує той факт, що коаліція наполягає на внесенні змін до Конституції, а також формуванні реєстру виборців.

При цьому Г.НЕМИРЯ наголосив, що для внесення змін до Конституції необхідно проведення як мінімум двох сесій Верховної Ради, а для формування повноцінного реєстру виборів – мінімум рік.

Крім того, він зазначив, що під час зустрічі з президентом ПАРЄ представники коаліції «вимагали фактично втручання зовнішнього чинника у вирішення політичної кризи». Також, за словами народного депутата, обговорювалося питання функціонування Конституційного Суду.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА після зустрічі з президентом ПАРЄ наголосила, що Р. ван дер ЛІНДЕН запевнив у активній позиції асамблеї, а також у тому, що вона не підтримуватиме жодну зі сторін конфлікту. За її словами, ПАРЄ готова запропонувати свою модель виходу з політичної кризи.

Вона також наголосила, що і коаліція, і президент ПАРЄ наголошували на тому, що зацікавлені в активній роботі Конституційного Суду, який би виносив «правомірні рішення».