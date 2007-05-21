Опозиція вже готова до перенесення виборів на осінь

18:21, 21 травня 2007
Політика
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Немиря доніс позицію

Григорій НЕМИРЯ
Опозиційні фракції готові до перенесення дати дострокових виборів на початок вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив народний депутат п`ятого скликання, заступник лідера фракції БЮТ Григорій НЕМИРЯ в інтерв`ю журналістам після зустрічі представників парламентських фракцій з президентом ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕНОМ.

За словами Г.НЕМИРІ, це дасть змогу зробити вибори демократичнішими і забезпечити участь в них усіх політичних сил.

Крім того, зауважив він, цього часу буде достатньо для внесення необхідних змін до законодавства. «Саме тому ми готові відкласти ці вибори аж до початку осені – початку вересня», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Водночас, на його думку, коаліція прагне затягнути кризу аж до 2008 року. За словами Г.НЕМИРІ, це підтверджує той факт, що коаліція наполягає на внесенні змін до Конституції, а також формуванні реєстру виборців.

При цьому Г.НЕМИРЯ наголосив, що для внесення змін до Конституції необхідно проведення як мінімум двох сесій Верховної Ради, а для формування повноцінного реєстру виборів – мінімум рік.

Крім того, він зазначив, що під час зустрічі з президентом ПАРЄ представники коаліції «вимагали фактично втручання зовнішнього чинника у вирішення політичної кризи». Також, за словами народного депутата, обговорювалося питання функціонування Конституційного Суду.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА після зустрічі з президентом ПАРЄ наголосила, що Р. ван дер ЛІНДЕН запевнив у активній позиції асамблеї, а також у тому, що вона не підтримуватиме жодну зі сторін конфлікту. За її словами, ПАРЄ готова запропонувати свою модель виходу з політичної кризи.

Вона також наголосила, що і коаліція, і президент ПАРЄ наголошували на тому, що зацікавлені в активній роботі Конституційного Суду, який би виносив «правомірні рішення».

 

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