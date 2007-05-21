На завтра Ющенко має інші плани
18:56, 21 травня 2007Політика
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Президента не буде в столиці
Завтра, 22 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Черкаської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у Каневі В.ЮЩЕНКО покладе квіти до Монумента Слави та відвідає Успенський собор.
З нагоди 146-річниці перепоховання Тараса Шевченка Президент підніметься на Тарасову гору та покладе квіти до могили Великого Кобзаря.
У Канівському природному заповіднику Київського національного університету ім.Т.Шевченка В.ЮЩЕНКО поспілкується з представниками ЗМІ та візьме участь у засіданні Ради Українського козацтва.
Акредитацію на заходи проводить Черкаська облдержадміністрація.
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