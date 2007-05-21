На завтра Ющенко має інші плани

Завтра, 22 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у Каневі В.ЮЩЕНКО покладе квіти до Монумента Слави та відвідає Успенський собор.

З нагоди 146-річниці перепоховання Тараса Шевченка Президент підніметься на Тарасову гору та покладе квіти до могили Великого Кобзаря.

У Канівському природному заповіднику Київського національного університету ім.Т.Шевченка В.ЮЩЕНКО поспілкується з представниками ЗМІ та візьме участь у засіданні Ради Українського козацтва.

Акредитацію на заходи проводить Черкаська облдержадміністрація.