Янукович виходив з Секретаріату, щоб вибачитися перед президентом ПАРЄ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра зустрінеться з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕНОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

«Сьогодні в зв`язку із зустріччю прем`єр-міністра з Президентом України зустріч із президентом ПАРЄ перенесено на завтра», - сказав представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з В.ЯНУКОВИЧЕМ почалася сьогодні о 14.00. Близько 17.30 В.ЯНУКОВИЧ вийшов із Секретаріату Президента.

Керівник прес-служби Президента Лариса МУДРАК повідомила журналістам, що В.ЯНУКОВИЧ провів зустріч у Кабінеті міністрів із президентом ПАРЄ Р. ван дер ЛІНДЕНОМ і повернувся в Секретаріат Президента на переговори з В.ЮЩЕНКОМ.