Гавриш уже знає рішення КС щодо другого указу Президента
Дискусія не ведеться відкрито
Новопризначений Президентом України суддя Конституційного суду Степан ГАВРИШ заявляє, що, КС визнає другий указ про розпуск Верховної Ради (від 26 квітня) неконституційним.
Про це С.ГАВРИШ заявив в ефірі "5 каналу" вчора ввечері і додав, що дискусія у КС не ведеться відкрито, публічне дослідження матеріалів справи не проводиться.
С.ГАВРИШ сказав: «Виходячи з того, як розмовляють судді КС, чинні на цей період часу, що вони говорять, мені видається, що це рішення вже давно визріло. За цих умов перспектива є зрозумілою. Я думаю, що цей суд не визнає цей указ Президента легітимним, бо зрозуміло, що він діє в політичних інтересах і керуючись політичною доцільністю, а не юридичною логікою».
Як повідомляв УНІАН, 21 травня Конституційний Суд розпочав слухання у справі за поданням 160 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента"Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня.
Водночас, суд прийняв ухвалу про припинення провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності указу про дострокове припинення повноважень ВР від 2 квітня.