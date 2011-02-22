Азаров звільнив начальника Держземінспекції і його заступників

Кабінет Міністрів України звільнив начальника Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Олександра БРЕДИХІНА, першого заступника начальника інспекції Володимира ФЕНЕНКА і заступника начальника інспекції Сергія ШУМЕЙКА.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №126-р, 127-р і 128-р від 21 лютого ц.р., розміщених на урядовому порталі.

Згідно з розпорядженнями, Кабмін звільнив О.БРЕДИХІНА і С.ШУМЕЙКА у зв`язку з ліквідацією інспекції, а В.ФЕНЕНКА – у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2010 року голова Держкомзему Ігор ЛИСЕНКО затвердив план заходів щодо виконання урядової постанови про ліквідацію Держземінспекції.

Кабінет міністрів України постановою №1068 від 22 листопада 2010 року ліквідував Державну інспекції з контролю за використанням і охороною земель. При цьому Держкомзему було доручено забезпечити здійснення державного контролю над використанням і охороною земель.