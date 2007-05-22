ЦВК може провести вибори 24 червня

Центральна виборча комісія може провести позачергові парламентські вибори 24 червня за умови виконання своїх обов`язків усіма суб`єктами виборчого процесу.

Про це заявив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ учора ввечері в ефірі телеканалу «1+1».

«Вибори можна провести. Я хочу нагадати, що третій тур голосування (на президентських виборах у 2004 році – УНІАН) ми організували за 21 день. При тому, що всі суб`єкти, які були задіяні в організації виборчого процесу, виконали всі свої обов`язки», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова Центрвиборчкому наголосив, що, за умови нормальної роботи всіх державних інституцій, вибори можна провести 24 червня. «Але я відповідаю лише за дії ЦВК», - додав він.

Я.ДАВИДОВИЧ додав, що проведення дострокових виборів можна провести відповідно до ст.102 Конституції за умови згоди всіх суб`єктів виборчого процесу.