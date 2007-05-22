Верховна Рада живе своїм життям

Касянюк склав присягу

Олександр КАСЯНЮК на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України склав присягу народного депутата України. Як передає кореспондент УНІАН, він пройшов до парламенту за списком Партії регіонів. Як повідомляв УНІАН, 18 травня Центральна виборча комісія зареєструвала О.КАСЯНЮКА народним депутатом України від Партії регіонів замість народного депутата Анатолія Антемюка. Народний депутат України А.Антемюк загинув вночі 9 травня в Києві в результаті дорожньо-транспортної катастрофи.

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