На що розраховує Янукович

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що політичні сили України керуватимуться резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з президентом ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕНОМ.

«Я переконаний, що представники політичних сил скористаються резолюцією ПАРЄ. І це буде корисно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр сказав, що надає особливого значення своїй зустрічі з президентом ПАРЄ. «І те, що прийнято рішення про проведення засідання політичного комітету (засідання в Києві комітету ПАРЄ з політичних питань – УНІАН), дуже важливо», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ також подякував Р. ван дер ЛІНДЕНУ за створення умов для української урядової делегації під час проведення останньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

«По-перше, були створені умови, щоб нас почули. По-друге, ми одержали можливість почути позицію представників країн Європи. І дуже важливо, що була розглянута ситуація в Україні і прийнята резолюція», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня ПАРЄ схвалила резолюцію щодо України «Функціонування демократичних інститутів в Україні».

В документі ПАРЄ висловила стурбованість політичними подіями, що відбуваються в Україні впродовж останніх місяців, які досягли свого піку після 2 квітня 2007 року, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив про розпуск Верховної Ради.

У резолюції наголошується, що проведення дострокових виборів є нормальною демократичною практикою для всіх країн – членів Ради Європи при врегулюванні політичної кризи, а також звучить заклик до пошуку всіма політичними силами компромісу.