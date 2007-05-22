Медведчук став головним юристом коаліції?

Джерела газети "Україна молода" стверджують, що екс-глава Адміністрації Президента Кучми Віктор Медведчук став головним правником коаліції і тепер відповідає за юридичний супровід у боротьбі зі стороною Президента та опозиції. Зважаючи на те, що в нинішній складній ситуації всі табори по-своєму намагаються апелювати до права і забезпечувати потрібні рішення судів, заняття юриста Медведчука — архіважливе. До того ж дозволяє йому діяти в затишній для себе атмосфері — негласно та непублічно.

У ролі головного «кризового правника» Віктор Медведчук може сильно прислужитися коаліції. Він ще має вплив на суди, зокрема й на Конституційний. Саме до квоти лідера СДПУ(о) приписують двох скандальних суддів КС, яких Президент України звільняв із посад, — Валерія Пшеничного та Сюзанну Станік. Віктор Володимирович має зв`язки із Вищою радою юстиції. Ба більше, як писала «УМ», він намагався відстояти своє членство у ВРЮ через суди. Насамкінець, Медведчук має багаторічний досвід юридичної та законотворчої практики.

Утім інформація про повернення Медведчука в активну політику не дістала підтвердження у самій Соціал-демократичній партії (об`єднаній). Екс-нардеп Володимир Заєць сказав «УМ»: «Про це я не чув і жодної інформації не маю». А заступник голови СДПУ(о) Ігор Шурма порадив звернутися з цим питанням до самого Медведчука.

Зрештою, підтвердженням зближення СДПУ(о) та Партії регіонів є й той факт, що до складу робочої групи, яка веде переговори щодо дострокових виборів парламенту, ще минулого тижня ввели чільного есдека, екс-Президента Леоніда Кравчука.

Україна молода