Мороз сказав, як відрізав

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ запевняє, що одночасно з достроковими парламентськими виборами нікому не вдасться провести референдум щодо можливості відміни політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

За словами О.МОРОЗА, зараз «щось дивне робиться» у зв’язку з тим, що опозиційні сили наполягають на участі у виборах партій, які входять до коаліції. «Це не демонстрація демократії, це не бажання дотримуватися законів», - сказав О.МОРОЗ. За його словами, насправді опоненти коаліції намагаються провести одночасно з достроковими виборами референдум щодо політичної реформи.

О.МОРОЗ нагадав, що згідно із законом, для проведення референдуму явка виборців має становити не менше 50% виборців. «Якщо партії коаліції не підуть на вибори, то явки у 50% не буде», - пояснив він.

Як наголосив О.МОРОЗ, в опозиції є намагання провести через референдум таку Конституцію, яка є «юридичним оформленням авторитаризму чи диктатури». «Оце є бажання тих, хто веде розмови про чесні вибори», - сказав він.

При цьому голова ВР V скликання зазначив, що таку авантюру нікому здійснити не вдасться. «В Україні монархії не буде, і я хочу, щоб це запам’ятали добре», - сказав О.МОРОЗ.