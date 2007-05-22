Кисельов лякає загальнонаціональним страйком

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ не виключає загальнонаціонального страйку, якщо позачергові парламентські вибори пройдуть без згоди між усіма політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Зокрема, за словами В.КИСЕЛЬОВА, «якщо продовжуватимуть творити беззаконня і пройдуть вибори, не досягнувши згоди між усіма політичними силами, у тому числі і з тими, які сьогодні не пройшли до парламенту, то, на мою думку, нам не уникнути, на жаль, загальнонаціонального страйку».

Депутат підкреслив, що потрібно напрацьовані пропозиції робочою групою оформити належним чином, внести до залу ВР, врахувати всі поправки і «без істерики» прийняти їх.

Як зазначив В.КИСЕЛЬОВ, «вчорашня істерика Ю.ТИМОШЕНКО на каналі УТ-1 і вимога проводити вибори негайно пояснюється дуже просто - вони розуміють, що якщо буде створений реєстр виборців, то навіть, використовуючи президентський адмінресурс вертикалі виконавчої влади і суддів адміністративних судів, яких останнім часом Президент призначає сотнями, опозиція вибори не виграє».

Він підкреслив, що представники коаліції під час дострокових парламентських виборів окружні і дільничні виборчі комісії, зокрема в Західній Україні, «укомплектують нашими соратниками з півдня і з східних областей, які не дозволять проголосувати за тих, хто на заробітках за кордоном». В.КИСЕЛЬОВ вважає, що таких людей сьогодні «від 5 до 7 мільйонів». «Якщо опозиція нахабно порушуватиме закон, то наші представники у виборчих комісіях не підписуватимуть підсумкові протоколи голосування», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він підкреслив, що потрібно прийняти норму про те, що вибори відбулися, якщо в них взяло участь не менше 50% виборців. За його словами, неприпустимо, щоб «5-10% вирішували долю України».