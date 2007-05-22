Мороз заявляє, що рада б душа в рай...

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що він не має права оприлюднити закон про внесення змін до держбюджету-2007, яким збільшуються соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання, коментуючи пропозиції народних депутатів щодо необхідності оприлюднення відповідного закону.

«Я б з дорогою душею оприлюднив цей закон, але не маю на це права за нинішньою Конституцією», - сказав О.МОРОЗ.

Голова ВР нагадав, що згідно з Конституцією, якщо Президент протягом 15 днів не застосував право вето до прийнятого закону, він вважається ухваленим і має бути оприлюднений саме главою держави.

При цьому, за словами О.МОРОЗА, якщо після подолання вето на закон протягом 10 днів Президент його не підписує, то він може бути оприлюднений за підписом голови парламенту. О.МОРОЗ зазначив, що ВР може оприлюднити цей закон як такий, що прийнятий парламентом, але не вступив в дію. «І нехай люди задають питання місцевим адміністраціям та службам соціального захисту, чому ці виплати не здійснюються», - сказав він.

О.МОРОЗ також наголосив, що непідписання Президентом даного закону і відмова його оприлюднити робиться для того, щоб «показати, що парламент не працює».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України V скликання ухвалила 4 травня Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Кабінет міністрів запропонував збільшити прибуткову частину держбюджету на 5 млрд. грн. З цієї суми буде виділено на впровадження другого етапу Єдиної тарифної сітки 4,2 млрд. грн. Також передбачена доплата за звання в системі освіти - 201 млн. грн., 127 млн. грн. передбачено на створення Державного реєстру виборців.

3 травня Кабмін збільшив бюджет Пенсійного фонду України на 5 млрд. 244 млн. грн. Кабмін також запровадив II етап Єдиної тарифної сітки. Відповідно до цих змін заробітна плата 3,5 млн. працівників бюджетної сфери зросте з березня до жовтня на 40%.

Представники Секретаріату Президента не раз заявляли, що В.ЮЩЕНКО не підпише жодного закону, ухваленого нелегітимною Верховною Радою.