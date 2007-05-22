Про що Ющенко 7 годин говорив з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що без оголошення дати парламентських виборів проводити засідання Верховної Ради не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

За словами В.ЮЩЕНКА, після переговорів з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ було прийнято рішення, що без оголошення дати виборів скликати засідання ВР є непродуманим кроком. За його словами, без оголошення дати дострокових виборів до сесійної зали парламенту не повернуться опозиційні сили і це не врегулює конфлікт.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що робоча група незабаром має завершити свою роботу. За його словами, залишилось декілька неузгоджених питань, які стосуються процедури ведення засідання ВР і деяких аспектів щодо імперативного мандата та узгодження ряду питання щодо внесення змін до державного бюджету щодо фінансування виборів.

Як повідомив Президент, завтра він планує провести політичні консультації з прем’єр-міністром і робочою групою з підготовки до виборів, щоб вийти на дату виборів. При цьому він не уточнив, що оголошення дати станеться саме завтра, зазначивши, що дата виборів має бути оголошена цього тижня.

В.ЮЩЕНКО пропонує, що наступного понеділка, 28 травня, була проведена Погоджувальна рада ВР, на якій розглядатиметься порядок денний засідання парламенту і те, яким чином буде проводитись голосування.

Президент не виключив, що таке засідання ВР може відбутись вже наступного тижня. «Це не гарантія, що так і буде, але це поки що та робоча домовленість, навколо якої сьогодні ідуть переговори і працює робоча група», - сказав він.

Говорячи про вчорашню зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ, В.ЮЩЕНКО повідомив, що вони прийняли рішення не заслуховувати того дня звіт робочої групи, оскільки рівень компромісу, напрацьований групою, вважали достатнім, щоб приймати політичне рішення по даті виборів. «І вчорашня семигодинна консультація як раз і присвячувалась тому, через який механізм нам потрібно вийти на прийняття політичного рішення», - сказав Президент.