Вінський: сьогодні має бути результат

Представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ вважає, що сьогоднішнє засідання робочої групи з організації дострокових парламентських виборів є зайвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком засідання робочої групи в Кабінеті Міністрів України.

«Ця нарада не потрібна, як на мене, тому що стан документів… настільки високий, що дозволяє Президенту і прем’єр-міністру зовсім легко прийняти дату виборів», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, на сьогодні, зокрема, узгоджено список виборців, який є “значно жорсткішим, ніж передбачено законом України про реєстр виборців”.

Водночас, депутат від фракції БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що, на його думку, «сьогодні має бути результат». За словами Й.ВІНСЬКОГО, наразі відпрацьовано питання, які стосуються, в тому числі фінансування виборчого процесу. Разом із тим, він переконаний, що дата виборів - це питання, яке вирішить Президент. Депутат ще раз наголосив, що, на його думку, вибори мають відбутися 24 червня, оскільки для цього є указ Президента.

Перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК, у свою чергу, зазначив, що робоча група повинна вирішити ще низку питань. При цьому він не уточнив, які саме питання, однак зауважив, що «невирішених питань більше, ніж вирішених». До головних з них він відніс питання пошуку конституційних підстав для проведення дострокових виборів, а також вдосконалення виборчих списків, зокрема, що стосується громадян України, які перебувають на заробітках за кордоном, оскільки, за різними даними, таких осіб налічується від 5 до 7 мільйонів.