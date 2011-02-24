Томенко радить Януковичу не просувати ідеологію «русского мира»

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО радить Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ не просувати ідеологію «русского мира» та радянську і російську культуру

Про це він заявив в інтерв’ю газеті «День»,повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

«Віктор ЯНУКОВИЧ де-юре Президент України, а де-факто все ще президент Партії регіонів», - сказав М.ТОМЕНКО, коментуючи річницю президентства В.ЯНУКОВИЧА.

На переконання віце-спікера, якщо у глави держави є бажання бути Президентом всієї України, то йому варто радикально змінювати підходи, починаючи з кадрової політики і завершуючи стратегією. «Я б особисто хотів, щоб ЯНУКОВИЧ діяв як Президент всієї країни, а для цього не обов’язково тільки єнакіївських та макєєвських призначати. Точно не треба просувати ідеологію «русского мира» та радянську і російську культуру, бо тут ще й українці живуть», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Говорячи про кадрові зміни, М.ТОМЕНКО висловив переконання, що Президенту варто змінювати як гуманітарний блок, так і уряд загалом. «Бо якщо уряду довіряє тільки 25% суспільства, то цей уряд вже не представляє інтереси всього українського народу», - сказав він.

Як повідомлялося, згідно з даними всеукраїнського опитування, яке провело «Українське демократичне коло» 29 січня - 7 лютого 2011 року, дві третини громадян (68,2%) у цілому не схвалюють діяльність уряду України.