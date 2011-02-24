У міськраді Херсона хочуть ввести «перекличку» для журналістів

Міська рада Херсона має намір ввести нові правила реєстрації ЗМІ на пленарних засіданнях сесій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби мерії Херсона Тетяна САЗОНОВА.

За її словами, перед початком кожного пленарного засідання планується оголошувати список представників ЗМІ, які присутні у сесійній залі.

Водночас Т.САЗОНОВА відзначила, що влада міста не намагається таким чином узяти під контроль роботу журналістів.

"Журналісти такі самі публічні люди, як і депутати міської ради. І депутати мають право знати, яке конкретно видання висвітлює їх діяльність у ЗМІ", - сказала вона.

Раніше херсонські ЗМІ з посиланням на секретаря міської ради Херсона Зою БЕРЕЖНУ розповсюдили інформацію про те, що нові правила вводяться з метою не допустити спотворення інформації про події, які відбуваються під час сесій міської ради.