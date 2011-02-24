У міськраді Херсона хочуть ввести «перекличку» для журналістів
Перед початком кожного засідання
Міська рада Херсона має намір ввести нові правила реєстрації ЗМІ на пленарних засіданнях сесій.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби мерії Херсона Тетяна САЗОНОВА.
За її словами, перед початком кожного пленарного засідання планується оголошувати список представників ЗМІ, які присутні у сесійній залі.
Водночас Т.САЗОНОВА відзначила, що влада міста не намагається таким чином узяти під контроль роботу журналістів.
"Журналісти такі самі публічні люди, як і депутати міської ради. І депутати мають право знати, яке конкретно видання висвітлює їх діяльність у ЗМІ", - сказала вона.
Раніше херсонські ЗМІ з посиланням на секретаря міської ради Херсона Зою БЕРЕЖНУ розповсюдили інформацію про те, що нові правила вводяться з метою не допустити спотворення інформації про події, які відбуваються під час сесій міської ради.