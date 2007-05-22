Ющенко пояснив, чому пішов Гайдук

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Віталій ГАЙДУК залишив посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони, оскільки виконав покладені на нього зобов`язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на прес-конференції у Каневі.

"Віталій Анатолійович (ГАЙДУК), на мій погляд, виконав свою функцію, покладену на нього у досить складний період діяльності РНБО. Він сформував апарат РНБО, залучив багато нових людей, завершив структурну розбудову РНБО. Одним словом, це була така непоказна робота, але дуже потрібна", - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, на даний момент настав час, коли "інститут РНБО треба озброїти перш за все активною позицією".

В.ЮЩЕНКО вважає, що головним завданням РНБО на сьогодні є питання політичної безпеки у рамках виходу з політичної кризи.

"З приходом Івана ПЛЮЩА (на посаду секретаря РНБО – УНІАН) РНБО була з першого дня поставлена до команди переговірників. Він з першого дня веде активну роботу по врегулюванню політичного конфлікту з точки зору основ і цінностей національної безпеки", - зазначив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, те, що цю роботу може виконати тільки І.ПЛЮЩ, "з його політичним досвідом, незаангажованістю і розумним підходом", визнали усі сторони конфлікту.

Президент наголосив, що через це вважає І.ПЛЮЩА найкращою кандидатурою на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Президент своїм указом звільнив В.ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку із поданою ним заявою про відставку.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив на посаду секретаря РНБО І.ПЛЮЩА.