Тимошенко хоче зустрітися з Ющенком сьогодні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає політичні сили припинити безплідні переговори щодо виходу з кризи і скликати засідання Ради національної безпеки і оборони для розгляду питання забезпечення проведення позачергових парламентських виборів 24 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам сьогодні на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає за необхідне заслухати на цьому засіданні представників ЦВК і застосувати всі законні можливості, щоб зробити комісію дієздатною.

Також Ю.ТИМОШЕНКО закликає заслухати представників Генеральної прокуратури та Служби безпеки, аби вони доповіли, що ними зроблено, щоб не було саботажу виборів.

Вона також вважає за необхідне, щоб представники силових органів дали відповідь на те, чому троє судді Конституційного Суду, які звільнені Президентом, продовжують виконувати свої функції.

«Це люди з вулиці, які діють як судді Конституційного Суду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім цього, вона закликала керівників держави припинити тіньову приватизацію стратегічних об’єктів України.

Також лідер БЮТ звертається до партії «Наша Україна» із закликом, щоб вони найближчими днями провели з’їзд і позбавили повноважень своїх депутатів п’ятого скликання, «щоб раз і назавжди унеможливити роботу ВР».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вже сьогодні після повернення Президента Віктора ЮЩЕНКА з Черкаської області вона буде намагатися зустрітися з ним, щоб обговорити усі зазначені проблеми.

Серед іншого Ю.ТИМОШЕНКО закликала Центральну виборчу комісію подовжити терміни для проведення усіх необхідних процедур, аби вибори відбулися саме 24 червня. Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що на сьогоднішній день іншої компромісної дати виборів так і не названо, тому єдиною чинною датою виборів залишається 24 червня.