Вінський: робоча група більше не потрібна

Народний депутат V скликання Йосип ВІНСЬКИЙ переконаний, що діяльність робочої групи з підгтовик до позачергових парламентських виборів має бути припинена, оскільки усіх домовленостей досягнуто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, вийшовши до них наприкінці засідання робочої групи.

Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що сьогодні робота над всіма документами завершена й остаточне рішення повинні бути прийняті на рівні Президент-прем’єр.

«Робоча група себе вичерпала… Нічого нового», - сказав він. На його думку, ця група у вирішенні політичної кризи «вичерпала свої можливості».

Водночас, за словами Й.ВІНСЬКОГО, дата виборів ще не визначена.

На переконання Й.ВІНСЬКОГО, зараз «треба ставити крапку в цьому процесі (у засіданнях робочої групи)».

Водночас Й.ВІНСЬКИЙ висловив думку, що завтра робоча група повинна внести певні пропозиції щодо вирішення питань, які стоять перед нею.

У свою чергу лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО сказав журналістам, що розбіжності у переговорному процесі стосуються питань змін до законодавства про вибори.