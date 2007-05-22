Голосіївський райсуд відмовив Президентові

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва виніс ухвалу відмовити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ в розгляді його позову відносно трьох суддів Конституційного Суду України.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Як повідомлялося, 21 травня Президент України звернувся до даного суду з адміністративним позовом про визнання дій Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанни СТАНІК і Володимира ІВАЩЕНКА протиправними. Суть претензій Президента зводилася до того, що, всупереч змісту його указів про звільнення вищезазначених суддів, останні продовжували виконувати свої функціональні обов`язки, беручи участь в пленарних засіданнях КСУ.

В.ЮЩЕНКО просив суд визнати дії голови Конституційного Суду України по допущенню С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на пленарні засідання, що вже відбулися, протиправними і заборонити вищеназваним особам брати в них участь надалі.

За інформацією прес-служби ПР, вивчивши надані матеріали, суддя Голосіївського райсуду І.КОЛОМІЄЦЬ встановив наступне: «Враховуючи суть позовних вимог, вважаю, що дана суперечка не стосується публічно-правових відносин, у зв`язку з чим вказана позовна заява не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Відповідно до п.1 ч.1 ст.109 КАС України, якщо заяву не слід розглядати у порядку адміністративного судочинства, суддя відмовляє у відкритті провадження у адміністративній справі».

На підставі вищевикладеного, керуючись п.1 ч.1 ст.109, 165 КАС України, суддя виніс ухвалу відмовити у відкритті провадження у справі по цьому адміністративному позову Президента України.