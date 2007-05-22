Шанс провести День Європи в Києві ще не втрачено

Завтра, 23 травня, о 18:00 відбудеться зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з представником Європейської Комісії в Україні щодо проведення Дня Європи в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зустріч пройде за адресою: вул. Хрещатик, 36, кімната 507.

Акредитація за телефонами: 279-93-42, 279-24-11, 8-050-334-89-86.

Як повідомляв УНІАН, представництво Європейської комісії в Україні перенесло святкування Дня Європи в Києві, заплановане на 19 травня, на невизначений термін, у зв’язку з проведення у столиці політичних акцій.

«Цього року організатори Дня Європи зіткнулися з тим фактом, що в один і той же час на вулицях Києва будуть присутні дві групи людей з різною метою, що викликає певну стурбованість», - сказав на прес-конференції голова Представництва Єврокомісії в Україні Ієн БОУГ.

За його словами, Представництво Єврокомісії в Україні провело консультації з Київською міською державною адміністрацією, Міністерством закордонних справ та представниками різних політичних сил щодо можливості проведення Дня Європи в Києві 19 травня, і всі вони висловилися за доцільність перенесення цього свята на більш пізній термін.

У свою чергу заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив, що у зв’язку з проведенням політичних акцій на Майдані Незалежності та Європейській площі, розглядалися варіанти щодо святкування Дня Європи в інших місцях Києва. Зокрема, на Співочому полі поблизу Печерської лаври.

Проте, за його словами, настоятель Києво-Печерської лаври висловився проти проведення цього заходу поблизу православної святині.

На переконання КМДА, святкування Дня Європи мало б відбуватися в центрі Києва, тобто на Хрещатику або на Майдані Незалежності, оскільки проведення його в інших місцях може знівелювати рівень цього свята. Отже, у зв’язку з цим було ухвалено рішення про перенесення святкування на інший термін.

За його словами, позиція МВС також полягала в тому, що вони не зможуть гарантувати забезпечення громадського порядку під час святкування в зв’язку з можливістю спонтанного виникнення конфлікту.

За словами В.ЖУРАВСЬКОГО, передбачалося, що у святкуванні Дня Європи мали взяти участь близько 100 тис. учасників. Він запевнив, що День Європи обов’язково буде проведений в Києві після припинення політичних акцій.