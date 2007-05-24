Вінський побачив перемогу Януковича

БЮТ вважає Конституційний суд повністю підконтрольним коаліції і називає це перемогою більшості на даному етапі боротьби.

Про це увечері 23 травня заявив народний депутат від БЮТ Йосип Вінський.

Зокрема, депутат відзначив, що правосуддя в КС немає, а "Конституційний суд перетворився на орган, що легалізовує через формат суду інтереси однієї політичної сторони в державі". "І я можу прогнозувати всі рішення суду подальші, якщо він буде в тому ж складі", - додав він.

Вінський також підкреслив, що "це проблема для всієї держави. Не може бути суду, рішення якого наперед відоме".

За його словами Вінського, КС як незалежного інституту не існує, а діючий склад суду скомпрометував себе, і до нього немає довіри. Тому, вважає бютівець, весь склад КС необхідно замінити, а при формуванні нового складу потрібно виходити з того, що у складі суду повинні бути ті, кому суспільство довіряє.

Нардеп переконаний, що зараз необхідно "рятувати" судову гілку влади, а відносно суддів, що порушують Конституцію і присягу, діяти "жорстко".

Нагадаємо, вчора президент заявив, що КС втратив свою конституційну легітимність і доручив Генеральній прокуратурі дати негайну правову оцінку ситуації, яка склалася в суді.

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