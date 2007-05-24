Після Генпрокуратури планувалося захопити КС, Верховну Раду і Кабмін

Народний депутат України від фракції Партії регіонів стверджує, що за наявними у нього даними, після сьогоднішнього силового захоплення Генеральної прокуратури планувалося захопити Конституційний Суд, Верховну Раду і Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні журналістам, перебуваючи на території Генеральної прокуратури.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, після захоплення ГПУ планувалося «зайняття Конституційного Суду, повне блокування остаточної його роботи…” “Після чого, за даними, які у нас є, мало бути силове захоплення у вихідні дні приміщень ВР і КМУ. Це те, що я знаю з тих джерел», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

Тарас ЧОРНОВІЛ також стверджує, що у захопленні Генеральної прокуратури брало участь до 400 співробітників управління держохорони, які були одягнені в цивільний одяг.

«…Присутніх було таких людей – не в формі, а в звичайному одязі - за розрахунками близько 400 осіб, які фактично не виконували прямого зобов’язання, яке передбачає захист приміщення (мається на увазі ГПУ – УНІАН)”, - сказав депутат.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, затримано одного з офіцерів УДО, «лейтенанта, у якого було вилучено документ під офіційною назвою «план захоплення ГПУ», холодну зброю.

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, Т.ЧОРНОВІЛ сказав, що Валерій ГЕЛЕТЕЙ (начальник Управління державної охорони України – УНІАН), перебуваючи в ГПУ, «наніс тілесні ушкодження, по крайній мірі, чотирьом нардепам». При цьому Т.ЧОРНОВІЛ уточнив, що цими людьми були народні депутати Олексій ЖУРАВКО, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Андрій СОКІЛ, Павло СУЛКОВСЬКИЙ.