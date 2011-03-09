Литвин вже задкує і пропонує дискутувати про «Раду-3»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує провести дискусію навколо введення у дію наступного пленарного тижня нової системи для голосування у сесійній залі парламенту.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у рамках офіційного візиту до Республіки Хорватія, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що депутати повинні голосувати особисто, як того вимагає Конституція України. Він наголосив, що якби це рішення залежало виключно від нього, воно було б прийняте уже завтра. За його словами, «аби не створювати додаткове напруження, питання впровадження цієї системи вивчають юристи у правовому контексті та спеціалісти - у технічному».

В.ЛИТВИН заявив, що у разі потреби відповідний проект постанови Верховної Ради України буде внесено за його підписом невідкладно.

Він запропонував повернутися наступного пленарного тижня до дискусії щодо впровадження цієї системи, аби вийти на рішення, щоб депутати голосували особисто.

«Це необхідно зробити незалежно від того, скільки членів фракції за ким стоїть, це не індульгенція, щоб не виконувати Конституцію. У цьому питанні потрібно поставити крапку», - вважає керівник парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня В.ЛИТВИН під час пленарного засідання заявив, що підпише розпорядження для введення у дію модернізованої системи голосування «Рада-3», яка забезпечуватиме особисте голосування кожного народного депутата. За словами В.ЛИТВИНА, зараз ведеться робота з підготовки нової системи для голосування, буде підписаний документ про прийняття цієї системи до експлуатації, буде проведено тестування. «І з наступного тижня я підпишу розпорядження про введення цієї системи, подобається це комусь чи ні», - сказав він.

Того ж дня представник Партії регіонів, голова Регламентного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО заявив, що модернізована система для голосування «Рада» не буде введена у дію. «Я думаю, що нічого не зміниться, бо та ситуація, яка є у Верховній Раді, вона вигідна всім», - сказав він.

В.МАКЕЄНКО наголосив, що розпорядження голови ВР «розповсюджується виключно на секретаріат».