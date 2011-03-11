БЮТ: Україна посідає місце між Намібією і Гватемалою

Падіння України у світовому туристичному рейтингу пов’язане з відсутністю державної програми та стратегії розвитку туризму.

Про це заявив голова підкомітету з питань розвитку туризму Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Євген СУСЛОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, коментуючи оприлюднені дані світового рейтингу конкурентоспроможності туристичного ринку, згідно з яким Україна опустилася на 8 позицій і займає 85-те місце між Намібією і Гватемалою, Є.СУСЛОВ зазначив, що уряд Миколи АЗАРОВА досі не ухвалив Державну програму розвитку туризму в Україні на 2011 рік, яка має бути не стратегією одного дня, а стати стратегічним орієнтиром країни у зазначеній сфері мінімум на 10 років.

«Ми чітко маємо зрозуміти, що Україна має унікальні можливості, і сфера туризму може приносити Україні як мінімум 7% ВВП – це реально і можливо», - переконаний Є.СУСЛОВ.

Голова парламентського підкомітету також вважає, що державна програма розвитку туризму має передбачати як мінімум систему преференцій та заохочень для інвесторів.

«Як зараз інвестор може прийти в Україну і вкладати кошти в туризм, коли у нас середній бізнес закривається через надзвичайний податковий тиск? Уряд має зробити крок назустріч для того, щоб туризм став одним з пріоритетів розвитку держави», - підкреслив Є.СУСЛОВ.

Він також звернув увагу на те, що Україна отримала унікальну можливість проводити Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012 і цей шанс необхідно використати для того, щоб Україна стала більш цікавою для туриста-іноземця.

«У нас є цікава історія яку, на жаль, не знає навіть частина українців, і, як наслідок, сьогодні Україну впізнають у світі або по боксерах КЛИЧКАХ та футболісту ШЕВЧЕНКУ, або по Чорнобилю. Але як Україна може себе рекламувати, якщо в бюджеті на цей рік закладено всього 1 млн. 600 тис грн. на рекламу туризму?», - сказав народний депутат.

Окрім того, Є.СУСЛОВ повідомив, що профільний Комітет ВР пропонуватиме внести на розгляд парламенту новий законопроект про туризм, оскільки чинне законодавство у сфері туризму вимагає суттєвих змін та доопрацювань.