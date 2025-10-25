Він також зробив заяву про скорочення закупівлі російської нафти Китаєм.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

Така заява американського лідера пролунала під час спілкування з журналістами, аудіозапис якого транслювався на сайті Білого дому. Він також зробив заяву про скорочення закупівлі російської нафти Китаєм:

"Китай значно скорочує закупівлі російської нафти. Індія повністю припиняє закупівлі", – сказав він.

США і Росія: це варто знати

Днями Сполучені Штати Америки вперше з інавгурації Трампа запровадили великі санкції проти Росії. Вони торкнулися нафтових гігантів – "Роснефти" та "Лукойлу" – та їхніх дочірніх компаній.

Reuters писало, що Штати можуть запровадити і додаткові обмеження. Але спочатку у Вашингтоні хочуть, щоб і Європа посилила свій тиск на Росію. Зокрема, американські посадовці повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання заморожених активів РФ для закупівлі американської зброї для допомоги Україні.

За даними співрозмовника журналістів, деякі з додаткових санкцій, які підготували у Штатах, спрямовані на банківський сектор Росії та інфраструктуру, яка використовується для постачання нафти на ринок.

