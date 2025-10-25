Через Молдову проходить один з маршрутів поставок газу в Україну.

Молдова вирішила удвічі знизити тариф на транзит газу в Україну на період опалювального сезону 2025-2026 років. Про це повідомляє сайт Національної агенції з регулювання енергетики Молдови.

Так, напередодні агенція ухвалила рішення щодо умов роботи молдовської гілки Трансбалканського газогону, яким газ транспортується з Греції в центрально-східну Європу. Затверджені зміни передбачають, що протягом 6 місяців (листопад 2025 р. – квітень 2026 р.) тариф на транспортування газу буде знижено на 50%.

Зазначається, що це є спільною ініціативою операторів газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Повідомляється, що 50-відсоткове зниження тарифів на транспортування газу запровадив також і румунський оператор газотранспортної системи.

Відео дня

"Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу до України. (...) Цим рішенням Республіка Молдова зміцнює свою роль регіонального транзитного коридору, сприяючи транспортуванню природного газу з Греції до України та сприяючи диверсифікації маршрутів і джерел постачання", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з газом в Україні

Як писав УНІАН, напередодні опалювального сезону Росія активізувала удари по українській газовій інфраструктурі. За неофіційними даними, окупанти вивели з ладу близько 60% газового виробництва в Україні. За словами народного депутата Михайла Бондара, це є причиною того, чому цього року влада усіляко намагається відтермінувати початок опалювального сезону.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на цей опалювальний сезон Україні доведеться імпортувати близько 8 мільярдів кубометрів газу. На це знадобляться додаткові 2 мільярди євро.

Вас також можуть зацікавити новини: