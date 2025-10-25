За словами політика, вона хоче продовжувати служити суспільству.

Колишній віцепрезидент США Камала Гарріс припустила, що може знову балотуватися на посаду президента. Про це вона сказала в інтервʼю BBC.

За її словами, вона "не закінчила" з політикою.

"Я прожила всю свою кар'єру, служачи суспільству, і це в моїй крові", - пояснила Гарріс.

Відео дня

Коли у неї запитали, чи може вона одного дня стати першою жінкою, яка очолюватиме Білий дім, політик відповіла:

"Можливо".

Проте Гарріс зазначила, що ще не прийняла рішення про те, чи балотуватися знову на посаду президента.

Відомо, що наступні президентські вибори в США відбудуться у 2028 році.

"Є багато способів служити, але я ще не вирішила, чим буду займатися в майбутньому", - додала вона.

Також Гарріс відкинула опитування, які свідчать про те, що вона буде аутсайдером у президентських перегонах та має мало шансів виграти номінацію від Демократичної партії.

"Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася на свою першу посаду, ні на другу - і, звісно, не сиділа б тут", - підкреслила колишній віцепрезидент США.

Як щодо самого Трампа, чи буде він балотуватися на третій термін?

Раніше колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон заявив, що президент США Дональд Трамп буде президентом у 2028 році, це буде його третій термін. За його словами, люди повинні з цим змиритися.

Водночас нюанс полягає у тому, що в Конституції США є 22 поправка, яка забороняє обиратися на пост президента більш ніж два рази, однак Беннон запевнив, що шляхи є.

"Трамп є провідником божественного провидіння, він є інструментом. Він дуже недосконалий. Він не є церковною людиною, не особливо релігійний, але він є інструментом божественної волі", - переконаний стратег.

Вас також можуть зацікавити новини: