Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Україна готова воювати ще кілька років.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна готова продовжувати війну з Росією ще два-три роки, але побоюється, що конфлікт може затягнутися на десятиліття. Крім того, за його словами, Київ стурбований тим, як довго країна зможе витримувати війну - з точки зору і людських втрат, і економіки.

"У мене немає сумнівів, що Україна збережеться як незалежна держава. Тепер головне питання - скільки буде жертв. [Президент України Володимир] Зеленський сказав мені, що сподівається: війна не триватиме десять років, але Україна готова битися ще два-три роки", - заявив він в інтерв'ю The Times.

Цікавою є заява Туска про те, що Україна має право завдавати ударів по пов'язаних із Росією цілях у будь-якій точці Європи. Ця заява прозвучала після того, як суд у Варшаві відхилив запит Німеччини на екстрадицію українського водолаза, обвинуваченого в підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у 2022 році.

Тиск на Росію триває

Туск зазначив, що повномасштабна війна руйнує російську економіку, яка, за його словами, "не має шансів вижити в довгостроковій перспективі" і стикається з "драматичними" проблемами - на тлі нових санкцій США проти нафтових компаній.

Після зустрічі "коаліції охочих" європейські лідери висловили надію, що до Різдва вдасться ухвалити рішення про надання Україні доступу до заморожених російських активів. Глава МЗС Великої Британії Іветт Купер закликала союзників "діяти негайно": "Ми повинні дістатися до російських грошей. Зараз, коли санкції почали працювати, саме час посилити економічний тиск, щоб підштовхнути Путіна до переговорів".

Однак, на думку прем'єр-міністра Польщі, внутрішня нестабільність зробить Путіна лише агресивнішим, і поки що неясно, наскільки "стійким" виявиться новий жорсткий підхід президента США Дональда Трампа до Москви.

"Росіяни перебувають у глибокій економічній кризі. Але чи можемо ми сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна серйозна перевага перед Заходом, особливо перед Європою: вони готові воювати. А в умовах війни це вирішальний фактор. Не можна перемогти, якщо ти не готовий битися або хоча б чимось пожертвувати", - підкреслив він.

Інші заяви Дональда Туска

Раніше УНІАН повідомляв, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського щодо територій. Навпаки, Туск заявив, що тиск потрібно продовжувати виключно на Росію, щоб змусити її припинити свою військову агресію проти України.

Крім того, нещодавно він пояснив, що може стояти за зміною позиції Трампа щодо України. Він попередив, що "проукраїнський поворот" американського лідера насправді може означати його відмову від зусиль щодо закінчення війни в Україні.

