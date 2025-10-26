Путіну доповіли про ситуацію на лінії фронту.

Російський диктатор Володимир Путін відвідав один із пунктів управління російської армії і провів нараду про війну в Україні. На відео, опублікованому російськими тг-каналами, Путін у військовій формі зустрівся з главою Генштабу Валерієм Герасимовим та іншими командувачами.

Повідомляється, що Путіну розповіли про ситуацію на лінії зіткнення.

Так, Путіну доповіли про нібито оточення українських військових у районі Красноармійська і Куп'янська.

"Путін доручив вжити заходів для забезпечення умов здачі в полон військових ЗСУ і мінімізації втрат людських жертв", - заявляють росЗМІ.

Війна в Україні - що відбувається на фронті

Раніше українські десантники мають успіхи на передовій. Їм вдалося звільнити село Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Наші захисники вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. Більшість ліквідовано, також є полонені.

Водночас командувач Національної гвардії України Олександр Півненко зазначив, що війна в Україні перебуває в гострій фазі, важка ситуація на Куп'янському, Покровському, Лиманському напрямках.

За словами Півненка, є успіхи під Мирноградом Донецької області - подекуди вдається стабілізувати ситуацію і відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій.

Вас також можуть зацікавити новини: