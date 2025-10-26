Американський лідер звинуватив сусідню країну в перекручуванні фактів та ворожих діях.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про додаткове підвищення мит на товари з Канади. Воно становитиме ще 10% на додачу до існуючих мит.

Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social. Відповідне рішення, як пояснив сам Трамп, він ухвалив через "фальшиву рекламу про промову Рональда Рейгана щодо мит".

За його словами, Фонд Рейгана заявив, що у Канаді "створили рекламну кампанію, використовуючи вибіркові аудіо- та відеозаписи президента Рональда Рейгана". І ця реклама "спотворює президентський радіовиступ". Крім того, сказано, що не було дозволу на використання та редагування його висловлювань.

"Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади, що Верховний суд США прийде їй на "допомогу" щодо мит, які вона використовувала роками, щоб нашкодити Сполученим Штатам. Тепер Сполучені Штати можуть захищатися від високих і надмірних канадських мит (а також мит з інших країн світу!). Рональд Рейган любив мита з метою національної безпеки та економіки, але Канада заявила, що це не так! Їхня реклама мала бути негайно знята, але вони дозволили її показувати вчора ввечері під час World Series, знаючи, що це фальшивка", – зауважив Трамп.

Тож американський президент заявив, що підвищить мита для Канади на додаткові 10% "через їхнє серйозне перекручування фактів і ворожі дії".

Дональд Трамп: інші заяви

Під час спілкування з пресою президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Китай скорочує закупівлі російської нафти. Водночас Індія, за його словами, повністю від неї відмовляється.

Крім того, американський лідер сказав, що не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним, допоки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

